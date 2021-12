Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : TV Aldekerk darf am ersten Saisonsieg schnuppern

Kerken Der Tabellenletzte überzeugt trotz einer 24:27-Niederlage gegen den ESV Regensburg. Die Gastgeberinnen freuen sich lange über eine verdiente Führung, ehe am Ende etwas die Konzentration fehlt.

So ein bisschen hatte man das Gefühl, das Spiel schon einmal gesehen zu haben. Über weite Strecken der Partie hatten die Zweitliga-Handballerinnen des TV Aldekerk eine ansprechende Partie geliefert, standen am Ende jedoch erneut ohne Punkte da. Eine gute Abwehrleistung mit einer bärenstarken Tugce Cengiz im Tor reichte am Ende nicht. Der Aufsteiger verlor mit 24:27 (16:14) gegen den Tabellenvierten ESV Regensburg und kassierte damit im 13. Anlauf Niederlage Nummer 13.

Auch Gästetrainer Csaba Szücs sprach nach dem Abpfiff von einem Déjà-vu, das er mit seiner Mannschaft erlebt hatte. „Das Spiel vom Mai hier in Aldekerk, das wir kurz vor der Ziellinie noch aus der Hand gegeben haben, war sicherlich noch in unseren Köpfen. Wir haben heute nervös gespielt und zu viele Bälle verworfen.“ Lobende Worte fand er für die Aldekerker Abwehr, die seiner Mannschaft phasenweise den Zahn gezogen hatte. Die Gastgeberinnen hatten vor leeren Rängen mit einer defensiven 6:0-Variante begonnen, die sehr beweglich agierte. Diese Taktik eröffnete dem ATV auch Möglichkeiten für ein schnelles Spiel nach vorn und leichte Tore.

Es lief gut für die Grün-Weißen, nach dem 6:6 gewann der Tabellenletzte die Oberhand, trotz einiger vergebener Einwurfmöglichkeiten übernahmen sie die Führung und konnten diese bis zur Pause stabil verteidigen. Auch nach dem Seitenwechsel hielt die Aldekerker Führung noch an. In der 43. Minute wendeten die Gäste wieder das Blatt. Regensburg war ab sofort in der erwarteten Rolle des Gejagten. Die Grün-Weißen, die erneut eine vorbildliche kämpferische Einstellung an den Tag legten, wollten die Punkte nicht ohne Gegenwehr hergeben.