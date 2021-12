Fußball-Regionalliga : Der Psychologe zwischen den Pfosten

Straelens Torhüter Robin Udegbe ist in der Vergangenheit immer wieder als zuverlässiger Turm in der Schlacht in Erscheinung getreten. Foto: Heinz Spütz

Straelen Als frischgebackener Vater war Robin Udegbe im Oktober kurzzeitig seinen Stammplatz los. Doch der 30-Jährige ist längst wieder die Nummer eins des SV Straelen und freut sich auf das Topspiel gegen RW Essen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Robin Udegbe verschwendet überhaupt keinen Gedanken daran, in naher Zukunft seine sportliche Laufbahn zu beenden. Schließlich befindet sich die Nummer eins des Fußball-Regionalligisten SV Straelen, dessen Fangkünste schon in frühester Jugend bei Holstein Kiel für Aufsehen sorgten, im besten Torwartalter. „Warum sollte ich aufhören? Mit 30 Jahren bin ich noch zu jung dazu. Und solange ich körperlich und mental auf der Höhe bin, mache ich natürlich weiter.“ Mit seiner Erfahrung aus mehr als 200 Spielen in der Regionalliga und seinem Können gilt er seit seiner Verpflichtung im Sommer 2020 als Stütze und zuverlässiger Rückhalt der Straelener Mannschaft.

In der laufenden Saison wurde er mit einer Sache konfrontiert, die ziemlich neu für ihn war. Denn auf einmal spürte er den heißen Atem der internen Konkurrenz in seinem Nacken. „Das ist aber unverschuldet passiert“, versichert der baumlange Schlussmann, der allein schon mit seiner Statur Eindruck auf die gegnerischen Angreifer macht.

Info Noch sind Karten für das Top-Spiel erhältlich Offene Rechnungen Am 20. August gab’s an der Hafenstraße lange Gesichter. Bereits am zweiten Spieltag musste sich Topfavorit Rot-Weiss Essen, der endlich wieder in die Dritte Liga zurückkehren möchte, mit 1:4 gegen den SV Straelen geschlagen geben. Es handelt sich um die bislang einzige Saisonniederlage des Tabellenführers. Die Mannschaft des Traditionsvereins hat außerdem das Aus im Halbfinale des vergangenen Wettbewerbs um den Niederrhein-Pokal noch nicht vergessen. Die personelle Situation Der eine oder andere Spieler des SV Straelen ist zwar gesundheitlich leicht angeschlagen. Doch abgesehen von den Langzeitverletzten dürfte Trainer Thomas Gerstner auf alle Leistungsträger zurückgreifen können. Corona Allgemein gilt im Straelener Stadion an der Römerstraße die 2G-Regelung. Besucher dürfen also neben der Maske auch ihren Impf- oder Genesungsnachweis nicht vergessen. Exakt 999 Zuschauer sind zum Top-Spiel zugelassen. Mit Stand vom Donnerstag waren noch mehr als 100 Eintrittskarten erhältlich.

Was war passiert? Am Samstag, 9. Oktober, stand die Partie im Niederrheinstadion bei seinem früheren Verein Rot-Weiß Oberhausen auf dem Programm. Am frühen Vormittag herrschte plötzlich Baby-Alarm bei Familie Udegbe, bei seiner Frau hatten heftige Wehen eingesetzt. Selbstverständlich hatte der werdende Vater an diesem Tag Wichtigeres zu tun, als seinen Kasten sauber zu halten, und freute sich wenige Stunden später über die Geburt einer gesunden Tochter.

Während Robin Udegbe im Kreißsaal gefordert war, machte sein Stellvertreter im Tor des SV Straelen eine überragende Partie. Der 19-jährige Kevin Kratzsch hatte großen Anteil daran, dass die Grün-Gelben überraschend ein 0:0 erzielten. Der Youngster aus Jena war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und nutzte seine Chance konsequent. Interimscoach Rudi Zedi sah keine Verlassung, in den nächsten Spielen den Torwart zu wechseln. Der frischgebackene Familienvater war seinen Stammplatz los. „Hier ging es um die Sache. Das war dann auch in Ordnung für mich. In solchen Situationen darf man ganz einfach sein Ego nicht zu weit hochhängen.“ Zwei weitere Spiele musste er von der Ersatzbank aus verfolgen, bis er vom neuen Trainer Thomas Gerstner wieder in die Startelf berufen wurde.

„Auch, wenn es sich jetzt etwas flach anhören mag. Aber ich habe die Situation angenommen und daraus durchaus positive Dinge für mich ziehen können. Mit der Zeit habe ich gelernt, selbstkritisch mit mir umzugehen und mich selber zu hinterfragen. Ansonsten würde ich meine Glaubwürdigkeit verlieren und könnte meine Arbeit gar nicht machen“, meint der studierte Psychologe mit der Zusatz-Qualifizierung zum Mentalcoach. Und erwähnt im gleichen Atemzug, dass ihn das Zuschauen natürlich gewurmt, aber auch für neue Anreize gesorgt habe.

Trotz seiner beruflichen Qualifikation und Routine kann er keine endgültige Erklärung für die stark schwankenden Leistungen seiner Mannschaft liefern. „Unsere fehlende Konstanz ist sicherlich ein Problem. Die Verletzungen wichtiger Spieler und Ausfälle in der Breite sind ein Punkt. Eine andere Sache wäre eine Selbstreflektion aller Spieler von A bis Z, um eine nachhaltige Entwicklung der Mannschaft erreichen zu können.“

Zukunftspläne in privater und sportlicher Hinsicht hat der Akademiker natürlich schon geschmiedet. „Eigentlich wollte ich in diesem Jahr schon meine Doktorandenphase starten. Aber das habe ich auf 2022 verschoben. Fußball geht auf jeden Fall weiter. Und nach Vertragsende ist der SV Straelen sicherlich mein erster Ansprechpartner“, sagt Udegbe, der betont, dass seine Frau ihm bei der Verwirklichung seiner Pläne den Rücken freihält.