Reitturnier bei Holger Hetzel : Laurens Houben gewinnt Springen Klasse S*

Goch Der für die RSG Niederrhein startende Belgier ist beim gelungenen Jahresabschluss-Turnier in Pfalzdorf der erfolgreichste Teilnehmer.

Theo Breil und Adolf Vogt machten sich gemeinsam auf den Weg durch den von Johann Sailer erstellten Parcours, um sich ein genaues Bild von den Aufgaben zu machen, die den Nachwuchspferden gestellt wurden. Die Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M waren ein starker Auftakt beim zweitägigen Jahresabschluss-Turnier auf der Anlage des Nationenpreisreiters Holger Hetzel an der Pfalzdorfer Buschstraße. Und das Richter-Duo wollte im Vorfeld der Prüfungen genau wissen, an welchen Stellen im Parcours gewisse Schwierigkeiten auf die Teilnehmer warteten.

Der für den RV von Bredow Keppeln startende Tobias Thoenes lag in der Springpferdeprüfung A** mit der Holsteiner Stute Belle Amie noch bis kurz vor dem Ende mit einer Wertnote von 8.50 in Führung. Dann wurde er noch vom Belgier Laurens Houben (RSG Niederrhein) von Platz eins verdrängt, der mit Lalla di Villagana die Note 8.70 erzielte. In der folgenden Springpferdeprüfung L lenkte Houben dann Harcana de Chandor Z derart elegant über die Hindernisse, dass diese Vorstellung mit der Note 8.80 belohnt wurde. Da der Belgier zudem mit Quickly Mc Quick die Note 8.60 erzielte, gelang ihm in der Prüfung ein Doppelsieg.