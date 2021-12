Frauenfußball : Viktoria Winnekendonk freut sich auf das Duell mit dem MSV Duisburg II

Geldern/Kevelaer Am Sonntag hofft der Niederrheinligist im Heimspiel auf drei Punkte. Der SV Walbeck steht weiter unter Erfolgsdruck und ist bei der Spvg. Gustorf-Gindorf zu Gast.

Wenn die Walbeckerinnen am Sonntag, 13 Uhr, bei der Spvg. Gustorf-Gindorf (Anstoß 13 Uhr) antreten, geht der Abstiegskampf in die nächste Runde. Dass die Mannschaft von Trainer Dieter Blomm auf einen Nicht-Abstiegsplatz überwintern kann, ist eher unwahrscheinlich. Mitkonkurrent Langenfeld, einen Zähler besser platziert, hat ein Heimspiel gegen den noch sieglosen SV Jägerhaus-Linde. Um so wichtiger ist es für den SV Walbeck, mit einem weiteren Erfolg die Konkurrenten nicht wieder enteilen zu lassen. Dazu gehört auch die Spvg.Gustorf-Gindorf, die zuletzt mit drei Siegen in Folge einen Lauf hatte, allerdings gegen Teams aus dem unteren Tabellenfeld. Uns ist am letzten Sonntag eine Last von den Schultern gefallen. Nach der schwierigen Hinrunde müssen wir nun versuchen, vielleicht auch noch in Gustorf etwas mitzunehmen“, sagt der Walbecker Trainer.