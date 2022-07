Fußball : Kevelaerer Aufholjagd nach Blitz-Hattrick der Gäste

Torjäger Sven van Bühren erzielte bei der 2:3-Niederlage der Sportfreunde ­Broekhuysen in Xanten den letzten Treffer der Partie. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Testspiele: KSV trennt sich 3:3 vom B-Ligisten Viktoria Goch II um Torjäger Marvin Gisberts. Erfolgserlebnis für TSV Wachtendonk-Wankum.

Von Volker Himmelberg

Vier Tage nach dem 0:2 beim Oberligisten Union Nettetal verlor Fußball-Landesligist Sportfreunde Broekhuysen auch sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison. Die Mannschaft unterlag am Sonntag beim ambitionierten Bezirksligisten TuS Xanten, der zuletzt bereits beim Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum 3:1 gewonnen hatte, mit 2:3 (1:2). „Xanten ist in der Offensive sehr gut besetzt. Der Gegner wirkte einfach frischer und hat verdient gewonnen“, sagte Teammanager Heinz Trienekens.

Der Gastgeber erwischte den besseren Start und ging nach 20 Minuten durch einen von David Epp verwandelten Strafstoß in Führung. „Das 1:0 war zu diesem Zeitpunkt zwar verdient, dieser Elfmeter allerdings ein Geschenk. Das war ein ganz normaler Zweikampf“, so Trienekens. Nur zehn Minuten später gelang dem eingewechselten Jan Teegelbeckers, der für den angeschlagenen Maik Weymanns (Verdacht auf Oberschenkelzerrung) in die Partie gekommen war, per Kopf der Ausgleich. Noch vor der Pause ging der TuS Xanten erneut in Führung, als David Epp einen Abspielfehler mit dem 2:1 bestrafte (44.). Eine weitere Unkonzentriertheit in der Sportfreunde-Abwehr nutzte Niklas Binn in der 51. Minute zum 3:1. Gäste-Torjäger Sven van Bühren gelang am Xantener Fürstenberg in der 64. Minute mit einer Direktabnahme noch der Anschlusstreffer – dabei blieb’s.

Das ist gerade noch einmal gut gegangen. Bezirksliga-Aufsteiger Kevelaerer SV mühte sich zu einem 3:3 (1:3) gegen den B-Ligisten Viktoria Goch II. Die erste Halbzeit stand ganz im Zeichen der One-Man-Show von Marvin Gisberts. Der Torjäger deutete einmal mehr an, dass er für die Gocher Reserve eigentlich viel zu schade ist und sorgte mit einem Hattrick innerhalb der ersten 24 Minuten für eine komfortable 3:0-Führung der Gäste. Das wollte der KSV dann aber doch nicht auf sich sitzen lassen. Der junge Mittelstürmer Jona Wassen läutete unmittelbar vor dem Pausenpfiff die Aufholjagd mit dem Anschlusstreffer ein. In der 51. Minute verkürzte Andrea Quarta auf 2:3. Der Gastgeber ließ in der Schlussphase nicht locker – Ben Hölzle traf in der 77. Minute zum letztlich verdienten 3:3-Endstand.

Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum durfte am Sonntag sein erstes Erfolgserlebnis in der Vorbereitung feiern. Die Mannschaft um Spielertrainer Markus Müller behielt beim Bezirksligisten GSV Moers, der sich für die kommende Saison enorm verstärkt hat, mit 1:0 (1:0) die Oberhand. Das Tor des Nachmittags fiel bereits unmittelbar nach dem Anpfiff. Ein langer Ball landete beim Wachtendonker Linksaußen Nikolas Dennesen, der in den Strafraum eindrang und mit einem platzierten Schuss dem Moerser Torhüter Dominik Weigl keine Abwehrchance ließ. Nach dem Blitzstart der Gäste passierte bis zum Pausenpfiff auf beiden Seiten nicht mehr allzu viel. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste das Geschehen weitgehend unter Kontrolle. Erst in der Schlussphase hatte der GSV Moers die eine oder andere Gelegenheit zum Ausgleich. „Am Ende haben wir etwas Glück gehabt. Ich denke, dass beide Mannschaften mit diesem Test sehr zufrieden sein dürfen“, sagte Timo Pastoors, Sportlicher Leiter und Co-Trainer des TSV Wa.-Wa.

Vor rund 50 Zuschauern an der Römerstraße bekam Bezirksligist SV Straelen II vom Oberligisten SV Sonsbeck schnell die Grenzen aufgezeigt. Gerade einmal 16 Minuten waren gespielt, da lag der Favorit nach Toren von Max Werner, Jamie van de Loo sowie einem Eigentor des Straeleners White Chuku Anyahiechi bereits mit 3:0 vorne. Immerhin steckte der Gastgeber nicht auf und gestaltete die Begegnung fortan offen. Torjäger Peter Okafor verkürzte nach 27 Minuten auf 1:3. Ahma Alzedaue traf nach einer Stunde zum 4:1-Endstand für die Gäste.