Handball : Gipfeltreffen in der Landesliga

Das letzte Duell zwischen den Nachbarrn gewann der TV Issum (in der Abwehr) im November 2019 mit 28:26 beim SV Straelen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Issum/Straelen Der Spitzenreiter TV Issum, der noch eine weiße Weste hat, empfängt am Samstag den Tabellenzweiten SV Straelen, der erst eine Partie verloren hat. Die Vorfreude vor dem Derby ist groß. Die Frauen des SVS spielen in Solingen.

Der TV Issum erwartet beim Gipfeltreffen der Handball-Landesliga der Herren gegen den SV Straelen ein ausverkauftes Haus. „Der Vorstand hat sich dazu entschieden, nur 150 Zuschauer in die Halle zu lassen. Und das ist auch gut so. So schön es auch wäre, vor 300 oder 400 Leuten zu spielen, wäre das in der momentanen Corona-Lage unverantwortlich“, sagt der Issumer Coach Oliver Cesa.

An seiner Vorfreude auf das Duell mit dem Nachbarn, das am morgigen Samstag ab 18.45 Uhr steigt, ändert das nichts. „Wer hätte das schon gedacht, dass nach neun Spieltagen diese beiden Mannschaften ganz vorne in der Tabelle stehen? Ganz ehrlich: Uns habe ich da vor der Saison nicht unbedingt gesehen“, so Cesa. Sein Team habe jedoch die Qualität entwickelt, auch in kritischen Situationen die Ruhe zu bewahren. „Und wenn es einmal läuft, dann läuft‘s“, sagt Cesa. Neun Spiele, neun Siege lautete die makellose Bilanz des Gastgebers.

Auch beim SV Straelen, der bislang nur eine seiner neun Partien verloren hat, läuft es zur Zeit richtig gut. Mit Hiesfeld, Borken, Adler Bottrop und Homberg wurden zuletzt vier Hochkaräter in Serie geschlagen. Und das teilweise ziemlich souverän. „Da war viel Gutes dabei“, sagt Coach Dietmar Beiersdorf. Vor allem die Defensive wusste zu überzeugen. Die tritt am Samstag jedoch nicht in Bestbesetzung an.

Abwehrchef Philipp Kessel wird fehlen. Vorteil Issum? Beiersdorf: „Es ist nicht das erste Mal, dass wir in dieser Saison ohne Philipp auskommen müssen. Auch ohne ihn sind wir dazu in der Lage, eine gute Deckung zu stellen.“ Die wird gegen flinke Issumer vor allem im Eins-gegen-Eins und in der Rückwärtsbewegung gefordert werden. „Wenn Issum in Ballbesitz kommt, geht die komplette Mannschaft mit Vollgas in den Gegenstoß. Das ist eine echte Waffe“, sagt der Straelener Trainer.

Sein Gegenüber sieht beide Teams auf Augenhöhe. „Obwohl wir mit völlig unterschiedlichen Spielertypen agieren, tun sich die beiden Mannschaften qualitativ wenig. Unsere Hauptaufgabe wird darin bestehen, die Rückraumschützen des SVS in den Griff zu bekommen“, so Oliver Cesa.

Eintritt und Kartenverkauf starten um 18 Uhr. Einen Vorverkauf gibt es nicht. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Zwei Heimspiele hat die Frauen-Mannschaft des SV Straelen in der Oberliga auf Wunsch des jeweiligen Gegners bereits verlegt. Zum Jahresabschluss steht nun die Partie bei der Zweitliga-Reserve des HSV Gräfrath-Solingen auf dem Programm. Angepfiffen werden soll die Begegnung am Sonntag um 18 Uhr in der Sporthalle an der Wupperstraße in Solingen.

Für den SV Straelen ist es eine Fahrt ins Ungewisse. „Zum einen ist es uns noch nicht gelungen, den Gegner spielen zu sehen. Zum anderen weiß man nie, wer beim Gastgeber so alles aufläuft“, sagt Straelens Trainer Thomas Floeth. Dementsprechend sprunghaft sind auch die Ergebnisse der Gräfratherinnen. Sie haben das Top-Team aus Königshof mit 32:26 bezwungen und unterlagen gegen die Bergischen Panther zwei Spieltage später mit 23:38 – ein Ergebnis, das sich jüngst in Biefang wiederholte.

„Ein Faktor wird sicherlich sein, wie gut wir mit dem in Solingen gerne verwendeten Harz zurechtkommen“, sagt der SVS-Coach. Es gelte, möglichst selten Passfehler einzustreuen und trotz klebriger Finger mit Überzeugung abzuschließen, so Floeth. Personell ist alles im Lot. Mit 13 Spielerinnen geht es ins Bergische. „Ich würde diese Partie schon gerne gewinnen. Es wäre der gelungene Abschluss eines erfolgreichen Handball-Jahres“, sagt Thomas Floeth.

(terh)