400-Meter-Crash in Geldern-Kapellen Porschefahrer kam direkt aus der Disco

Wer sich kurz hinter dem Ortseingangsschild von Kapellen umsieht, kann auch jetzt noch erahnen, was sich hier in der Nacht zu Sonntag abgespielt haben muss. Die Polizei hat auf dem Boden mit weißer Farbe markiert, welchen Weg ein Porsche genommen hat, der am frühen Sonntagmorgen in den Ort gerast ist. Die Markierungen zeichnen eine unglaubliche Fahrt in Schlangenlinien nach, die irgendwann kurz vor der St.-Georg-Kirche endet. Ein Zaun ist beschädigt, ein Verkehrsschild und das Schild der Bushaltestelle liegen am Boden.