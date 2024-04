50 Jahre Zimmerei de Boer Die Zimmerer-Familie aus Geldern

Einen Koffer – mehr besaß Uwe de Boer nicht, als er 1982 aus der DDR nach Deutschland kam. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch hatte er dort im Gefängnis gesessen, bis die Bundesrepublik Deutschland ihn freikaufte. Mehr durch Zufall und Gespräche mit Bekannten verschlug es den Dresdner dann nach Geldern. „Nach Freiburg oder nach Nordrhein-Westfalen, das war mein Ziel“, so Uwe de Boer rückblickend. Knapp zwei Jahre später machte er sich selbstständig und legte so den Grundstein für ein Familienunternehmen, in dem heute, 40 Jahre später, drei Generationen zusammenarbeiten.