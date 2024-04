Hartstraße in Geldern Was Nazmi Duman für das Eiscafé La Fonte plant

Ein leckeres Eis im Hörnchen auf die Hand gibt es natürlich auch in der Eismanufaktur La Fonte, aber die traditionsreiche Eisdiele auf der Hartstraße ist auch unter Nazmi Duman vor allem ein Treffpunkt. Dort sitzt man an den Tischen mit Blick auf die Straße für einen Kaffee oder Cappuccino zusammen und plaudert über Gott und die Welt. Entsprechend hat Duman jetzt auch bei der Renovierung des Ladenlokals nicht nur die Sitzmöglichkeiten ausgebaut. Ein Hochtisch direkt am Fenster ermöglich vom Barhocker aus den Blick auf die Hartstraße, wenn das Wetter mal nicht so mitspielt.