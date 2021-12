Handball : Frauen des TV Aldekerk haben gute Erinnerungen an den Gegner

Kerken In der Aufstiegsrunde zur Zweiten Liga gab es im Mai einen Heimsieg gegen den ESV Regensburg. Am Samstag gibt es nun ein Geisterspiel.

Es ist jetzt mehr als ein halbes Jahr her. Mit einem hart erkämpften und am Ende etwas glücklichen 24:23-Erfolg hatte der TV Aldekerk einen guten Start in die Aufstiegsrunde zur Zweiten Handball-Bundesliga der Frauen geschafft und sich eine gute Basis für die kommenden Partien verschafft. Gegner an diesem 9. Mai in der Vogteihalle war der ESV Regensburg, der trotz dieser Niederlage ebenfalls den Aufstieg schaffte. Am Samstag gibt es ab 17.30 Uhr in der Vogteihalle ein Wiedersehen, wenn das Duell der Neulinge in der zweithöchsten Klasse steigt.