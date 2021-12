Deutsche Crosslauf-Meisterschaft in Sonsbeck : Die Athletinnen des TSV Weeze sichern sich zwei Medaillen

Marianne Spronk vom TSV Weeze holte Silber. Foto: Wolfgang Birkenstock/wolfgang Birkenstock

Kreis Kleve Marianne Spronk und Monica Voss belegen bei den Titelkämpfen in der Nachbarschaft in der Altersklasse W 70 die Plätze zwei und drei. Klaus Knieriem (Marathon Kleve) läuft knapp an Bronze vorbei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Leichtathleten des Kreises Kleve gingen bei der Deutschen Crosslauf-Meisterschaft in Sonsbeck bei der Medaillenvergabe nicht leer aus. Zweimal Edelmetall gab es für die Starterinnen des TSV Weeze in der Altersklasse W 70 im Rennen über 4,1 Kilometer. Marianne Spronk sicherte sich im Wettbewerb, bei dem nur drei Athletinnen in die Wertung gekommen waren, in 24:59 Minuten die Vizemeisterschaft hinter Lilo Hartenberger (LAZ Birkenfeld), die in 23:51 Minuten den Titel gewann. Den Bronzerang belegte TSV-Läuferin Monica Voss in 29:47 Minuten. Ulrike Zeitz-Kempkens vom TSV Weeze erreichte in der Klasse W 50 in 18:49 Minuten Platz acht. Maria Voss (TSV Weeze) wurde in der Klasse W 65 in 21:04 Minuten Fünfte.

Bei den Senioren lief Klaus Knieriem vom LV Marathon Kleve in der Klasse M 65 nur knapp an einer Medaille vorbei. Er belegte in 17:50 Minuten den undankbaren vierten Platz – zu Rang drei fehlten 17 Sekunden. Jürgen Metternich (LLG Laufsport Kevelaer, 19:50) und Franz van Dongen (TSV Weeze, 24:41) kamen auf die Plätze zehn und 17.

Ein Top-Ten-Platzierung sicherte sich ein Athlet des LV Marathon Kleve im U-23-Wettbewerb über die Langstrecke. Luca Fröhling erreichte im Rennen über 10,1 Kilometer in 36:49 Minuten als Neunter das Ziel im Willy-Lemkens-Sportpark. Drei Marathon-Sportler waren bei den Männern am Start. Das beste Resultat erzielte Clemens Anschütz, der in 38:26 Minuten auf dem 33. Rang landete. Seine Klubkollegen Christian Gottwald (41:30) und David Florenz Helmes (43:44) liefen auf die Plätze 38 und 41. Weitere Resultate der Teilnehmer aus dem Kreis Kleve:

Frauen U 23 Mittelstrecke: 52. Judith Gottwald (LV Marathon Kleve) 26:53 Minuten, 87. Stefanie Kühnast 31:42. Männliche Jugend U 20: 57. Dave Ukley (LV Marathon Kleve) 26:12. Weibliche Jugend U 18: 34. Berit Janowitz (Kevelaerer SV) 17:40.

Senioren Altersklasse M 45: 13. Alexander Ukley (LV Marathon Kleve) 23:44, 20. Sascha Czogalla (LV Marathon Kleve) 25:20. Senioren M 55: 14. Roland Schmitz (VfB Alemannia Pfalzdorf) 16:49. Seniorinnen W 55: 9. Michaela Born (TSV Weeze) 19:45, 11. Claudia Seegers (TSV Weeze) 20:05, 12. Erika Schoofs (TSV Weeze) 20:17, 13. Heidi Chlasta (TV Goch) 20:53. Senioren M 70: 10. Karl-Heinz Scholten (LLG Laufsport Kevelaer) 22:00, 18. Hans-Peter Geurtz (TSV Weeze) 26:40; Senioren M 75: 7. Ferdi Pellen (TSV Weeze) 26:11.

Rahmenwettbewerbe Schüler (2,1 Kilometer) – Schülerinnen W 15: 12. Johanna Preikschat (TV Goch) 11:06; Schülerinnen W 14: 7. Leonie-Sophie Seltmann (TV Goch) 8:18 Minuten, 14. Laura Theis (TV Goch) 9:12; Schüler M 13: 4. Jona Pesch (TV Goch) 9:24; Schülerinnen W 13: 1. Nora Lanzerath (TV Goch) 8:04, 11. Maria Chlasta (TV Goch) 10:18; Schüler M 12: 5. Constantin Coenen (TV Goch) 8:35, 6. Moritz Seltmann (TV Goch) 8:37, 8. Matti Flinterhoff (TV Goch) 9:33.

(RP)