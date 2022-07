Frauenfußball : Auf Torjägerin Samira Berns ist weiterhin Verlass

Kevelaer Nach einem Doppelpack der Stürmerin gewinnt Niederrheinligist Viktoria Winnekendonk mit 2:1 gegen den VfL Bochum II. Trainer Uli Berns zeigt sich sehr zufrieden.

Die neue Saison in der Fußball-Niederrheinliga der Frauen kann kommen. Drei Wochen vor dem Start befindet sich die Mannschaft von Viktoria Winnekendonk bereits in einer guten Verfassung. Im heimischen Sportpark lieferte das Team um Trainer Uli Berns am Sonntag gegen den Westfalenligisten VfL Bochum II eine gelungene Vorstellung und behielt am Ende verdient mit 2:1 (1:0) die Oberhand. „Wir haben sechs Neuzugänge. Mir geht es in erster Linie darum, diese Spielerinnen zu integrieren und für sie die richtige Position zu finden“, hatte Berns vor dem Anpfiff angekündigt.