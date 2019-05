„Grooming“ im Netz : Kind in Geldern über Computerspiel belästigt - Warnung an Eltern

In Geldern hat es einen Fall von „Grooming“ gegeben. Ein Erwachsener hat sich über ein Online-Spiel einem Gesamtschüler angenähert. Die Polizei will nun an den Schulen mehr aufklären. Eltern wurden angeschrieben. Von Verena Kensbock und Michael Klatt