Handball-Oberliga der Frauen : SV Straelen fällt ins Mittelfeld der Tabelle zurück

Straelen Gastgeber HSG Solingen-Gräfrath gewinnt dank Zweitliga-Unterstützung deutlich mit 36:25. Die Grün-Gelben geraten früh in Rückstand und finden nie zu ihrem Spiel.

Das war nichts. Die Oberliga-Handballerinnen des SV Straelen kehrten am späten Sonntagabend mit einer deftigen Niederlage aus dem Bergischen Land zurück. „Da ist einiges zusammengekommen“, sagte SVS-Coach Thomas Floeth nach 60 ernüchternden Minuten. Zum einen ärgerte er sich über die Abwehrleistung seiner Mannschaft. „Wir waren viel zu passiv, haben nahezu jeden Zweikampf verloren. Gräfrath-Solingen hatte von Beginn an leichtes Spiel“, so Floeth.