Fußball-Niederrheinliga der Frauen : Viktoria zeigt sich erneut von ihrer besten Seite

Geldern/Kevelaer Viktoria Winnekendonk bot ihren Anhängern im letzten Spiel des Jahres noch einmal beste Unterhaltung und schlug den MSV Duisburg II mit 7:1. SV Walbeck erleidet Rückschlag im Abstiegskampf.

In den ersten 20 Minuten sprach allerdings nichts für ein solches Schützenfest. In der Anfangsphase machten die Gäste mächtig Druck. Die Viktoria hätte sich daher über einen frühen Rückstand nicht beschweren dürfen. Doch allmählich kam die Mannschaft besser ins Spiel und die Offensivabteilung auf Touren. Mit einem Bilderbuch-Angriff (26.) leitete Samira Berns den Torreigen ein, ihre Hereingabe verwandelte Vivian Tepaß per Direktabnahme zur 1:0-Führung. Knapp zehn Minuten später traf Samira Berns zum 2:0. In der 42. Minute flankte sie einfach mal in den gegnerischen Strafraum, wo sich eine Duisburger Verteidigerin prompt ein Eigentor leistete. Damit noch nicht genug. Ein dynamisches Solo vollendete Vivian Tepaß zwei Minuten später zur 4:0-Pausenführung.