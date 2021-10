Billard : Lennart Menzel will seinen DM-Titel verteidigen

Krefeld Der 17-jährige Krefelder startet bei den Billard-Meisterschaften in zwei Disziplinen. Als amtierender Deutscher Meister ist er in der freien Partie U19 TB (kleines Billard) der Favorit.

(wag) Seit drei Jahren spielt die BG RW Krefeld nicht mehr in der Bundesliga. Die Dreiband-und Mehrkampfmannschaften wurden aufgelöst bzw. bei den Mehrkämpfern konnte mangels teilnehmender Clubs keine Liga gebildet werden. Die Zeiten, in denen sich die weltbesten Billardspieler auf der Billardetage Uerdinger Straße die Klinke in die Hand gaben sind leider vorbei.

So ist eine intensive Nachwuchsschulung unbedingt erforderlich, um in der Zukunft vielleicht ein Team zu formen, das auf hohem Niveau bestehen kann. Ein Hoffnungsträger ist Lennart Menzel (17), Sohn des Deutschen Meisters von 2016/17 im Cadre 35/2, Dirk Menzel. Einen besseren Trainer als seinen Vater kann sich der Gymnasiast gar nicht vorstellen. Nach langer Corona-Pause finden endlich wieder vom 22.10. bis 24.10. die Deutschen Jugendmeisterschaften in Bad Wildungen statt. Lennart wird gleich in zwei Disziplinen für den BG RW Krefeld antreten. Als amtierender Deutscher Meister will er in der freien Partie U19 TB (kleines Billard) seinen Titel verteidigen. Er gilt dort als Favorit.