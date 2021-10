Fußball : FC Hellas für den „Knaller“ gegen MSV gerüstet

Krefeld Der Fußball-A-Ligist empfängt am Mittwoch in Homberg den Drittligisten zum Niederrhein-Pokalspiel und rechnet mit bis zu 1000 Zuschauern. Bei den Zebras feiert der neue Trainer sein Debüt.

Alle Weichen sind gestellt und nun wartet jeder darauf, dass es endlich los geht. Am Mittwochabend steigt im Homberger PCC-Stadion das Pokalspiel der 2. Niederrheinrunde zwischen dem Fußball-A-Ligisten FC Hellas Krefeld und dem Drittligisten MSV Duisburg. Dabei geht es für die Griechen eher weniger um ein eventuelles Weiterkommen, als vielmehr sich gut zu verkaufen und achtbar aus der Affäre zu ziehen. Hellas-Manager Alexandros Ouzounis düst extra schon am Spieltag, einen Tag früher als geplant, von seinem Griechenland-Kurztripp zurück, wobei der 56-Jährige im Vorfeld mit seinem großen Kreis an Mitstreitern alle Weichen gestellt hat.

Nach den Gesprächen in Sachen Stadionwechsel ging es noch um die polizeilichen Vorgaben, den Sicherheitsdienst und viele andere relevante Dinge rund um die Partie. Übrigens wird die Polizei, weil bei entsprechendem Wetter und der Tatsache, dass der Drittligist gerade mit Hagen Schmidt von der U17 von Borussia Mönchengladbach einen neuen Trainer verpflichtet hat (für Pavel Dotchev), deutlich präsent sein, zumal mit zahlreichen neugierigen MSV-Anhängern gerechnet wird. Hellas selbst hofft auf eine Kulisse um die 1000 Zuschauer. Anekdote am Rande: auf die Frage an Schmidt bei seiner ersten Pressekonferenz in Duisburg, ob er den Gegner kennt: „Natürlich haben wir letzten Sonntag die Krefelder beobachtet. Man muss jedem Gegner Respekt zollen und ernst nehmen.“

Hellas wird mit Mannschaft und dem gesamten Funktionsteam