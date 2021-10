Fußball-Kreisliga A : BV Union erwägt Rückzug aus der Kreisliga A

Krefeld Der Traditionsverein produziert in dieser Saison zu viele Negativ-Schlagzeilen und überbot jetzt sogar den KFC Uerdingen. Am Dienstag Abend tagen die Gremien, wie es mit dem Verein weitergehen soll.

1:19 – wirklich 1:19? Diese Frage machte ungläubig die Runde. Der BV Union Krefeld aus der Fußball-Kreisliga A hat gegen den TSV Kaldenkirchen diese historische Heimschlappe kassiert und dabei den Viertligisten KFC Uerdingen noch um Längen übertroffen. Allerdings: Was in der jüngsten Vergangenheit vom Reinersweg zu hören war, ließ schon Böses ahnen. Da häuften sich bei acht zu absolvierenden Partien die sportlichen Schlappen mit kräftigen Nebengeräuschen. So gab es schon Packungen von 4:10, 0:9 und 1:11. Beim Spitzenreiter Strümp wurde abgesagt, weshalb es laut Spielwertung neben den verloren gegangenen drei Punkten, die einkalkuliert waren, beim Torverhältnis nur ein 0:2 zu Buche schlug. Der 4:2-Erfolg gegen den Dülkener FC wurde vom Kreissport-Gericht gekappt, weil ein Spielerpass manipuliert worden war. Und das Pokalspiel in Grefrath musste vom Unparteiischen abgebrochen werden, weil nach einer roten Karte gegen die Unionisten nach und nach so viele Spieler verletzt vom Platz humpelten, dass die Mindestanzahl von sieben Feldspielern nicht mehr erfüllt war. Die anfänglich noch anwesenden Ersatzspieler hatten sich zuvor schon verdrückt. Bleibt der 2:1-Sieg im Duell mit dem noch punktlosen Schlusslicht Rasensport Krefeld am 19. September.