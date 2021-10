Nach dem 0:11-Desaster des KFC : Trainer Dmitry Voronov fordert Pflichtsieg im Pokal

Trainer Dmitry Voronov will eine Reaktion seiner Mannschaft sehen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Nach dem 0:11-Debakel in der Regionalliga gegen Rot-Weiss Essen kann der KFC Uerdingen am Mittwoch im Niederrheinpokal seine Wunden lecken. Um 19.30 Uhr tritt er in Kleve gegen den Landesligisten SGE Bedburg-Hau an.

Vier Tage nach der historischen 0:11-Niederlage gegen Rot-Weiss Esen ist der KFC Uerdingen im Niederrheinpokal gefordert. In der zweiten Runde tritt er am Mittwoch um 19.30 Uhr beim Landesligisten SGE Bedburg-Hau an. Die Begegnung findet aus Sicherheitsgründen in Kleve im Stadion am Bresserberg statt. In der Vorbereitung hatte es der KFC schon einmal mit einem Landesligisten zu tun. Damals war die neu zusammengestellte Mannschaft ohne Training gegen den VfR Fischeln nicht über ein 1:1 hinaus gekommen.

Die Mannschaft des KFC aus dem ersten Testspiel der Saison ist allerdings kaum noch mit der heutigen Elf vergleichbar, zu viele personelle Verstärkungen wurden hinzu geholt. Der am Montag verpflichtete Torjäger Shun Terada wird im Pokalspiel höchstwahrscheinlich aber noch nicht zum Einsatz kommen, weil am Dienstag noch keine Spielberechtigung vorlag. Die soll jedoch in Kürze erfolgen, so dass er auf jeden Fall am Samstag im Regionalligaspiel beim SV Straelen auflaufen kann. Der angeschlagene Torhüter Jovan Jovic ist wieder einsatzfähig.

Die Analyse der Pleite gegen Essen brachte keine neuen Erkenntnisse. „Wir waren von Anfang an nicht auf dem Platz, haben die Zweikämpfen nicht angenommen und nach den ersten Gegentoren jegliche Körpersprache vermissen lassen“, sagt Trainer Dmitry Voronov. Aber die Trainingseinheiten seien gut gewesen: „Da war Feuer drin.“ An der Zielsetzung im Pokalspiel lässt er keinen Zweifel: „Wir sind Favorit und müssen natürlich eine Runde weiter kommen.“