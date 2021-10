Dotchev-Nachfolger : MSV Duisburg holt Hagen Schmidt von der Borussia

Duisburg Der MSV Duisburg holt Hagen Schmidt als neuen Trainer. Er kommt von der U17 von Borussia Mönchengladbach und soll den Erfolg bei den Zebras zurückbringen.

Der MSV Duisburg hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der Verein am Montagmittag mitteilte, übernimmt Hagen Schmidt mit sofortiger Wirkung den Verein. Er tritt damit die Nachfolge von Pavel Dotchev an, der in der Länderspielpause entlassen wurde.