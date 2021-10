3. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld im verflixten siebten Spiel erwischt

Krefeld Die Eagles unterlagen im Spitzenspiel der 3. Handball-Bundesliga bei der SG Schalksmühle-Halver mit 26:32 (12:16) und verloren die Tabellenführung. Trainer Maik Pallach nimmt die Mannschaft in Schutz.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Teams dann zunächst auf Augenhöhe. Bei den Eagles stand jetzt Lasse Hasenforther im Tor. Dazu entschied sich Trainer Pallach zu einem 7-gegen-6-System. So kam sein Team auf 20:23 heran. In der 47. Minute traf Schetters Hasenforther bei einem Siebenmeter am Kopf und sah folgerichtig die rote Karte. Die Gäste nutzten die Aufregung und glichen durch zwei Treffer von Maik Schneider zum 23:23 aus. Die Dragons aber antworteten mit zwei schnellen Treffern. Besonders bitter dann eine Situation in der 55 Minute: Die Eagles spielten Maik Schulz perfekt frei, der mit einem tollen Lupfer traf. Doch als der Ball in der Luft war, ertönte die Sirene für eine Auszeit. Pallach reklamierte, die Karte nicht gelegt zu haben, doch es blieb dabei, das Tor zählte nicht. Im zweiten Versuch scheiterten die Eagles. So zogen die Dragons wenig später vorentscheidend auf 29:25 davon. Die Eagles stellten auf offene Manndeckung um, was die Hausherren eiskalt zum 32:26-Endstand nutzten.