Frauenfußball : Gustorf verschläft die Anfangsphase, Hemmerden patzt

Grevenbroich Spielerinnen der SG geben selbst Trainer Dirk Wistuba immer noch Rätsel auf. „Nach dem 0:4 sind wir die klar bessere Mannschaft.“

In der Fußball-Niederrheinliga der Damen musste sich der SV Hemmerden auswärts bei der Zweitvertretung des MSV Duisburg mit 0:2 (Halbzeit 0:0) geschlagen geben, hielt gegen den neuen Tabellendritten jedoch lange Zeit gut dagegen. „Wie schon in der Woche zuvor, haben sich bei uns ab der 70. Minute wieder gehäuft individuelle Fehler eingeschlichen, die dann letztendlich auch zu den beiden Gegentreffern führten. Fußballerisch konnten wir natürlich nicht mithalten, dafür hat der kämpferische Aspekt wieder absolut gepasst. Unser größtes Problem ist in diesem Jahr einfach der in der breite zu dünn besetzte Kader, da haben wir fast keine Möglichkeiten im Laufe der Partie durch Einwechslungen nochmal einen Schub zu forcieren”, stellte Hemmerdens Coach Peter Compes bilanzierend fest. Nach torlosen ersten 45 Minuten entschieden Malin-Nikola Gerken (67.) und Leonie Jäger (73.) die Partie mit einem Doppelschlag für den MSV Duisburg II.