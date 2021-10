Beim Derby in Meerbusch : Für Josef Cherfi wäre ein Punkt im Derby eine tolle Sache

St. Tönis Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis tritt beim wieder erstarkten TSV Meerbusch an. Beide Mannschaften stecken im Keller und müssen punkten. Der Einsatz von Daniel Neustädter ist eine Option, Brian Drubel steht erneut im Kader.

Holger Krebs schmeckte die Niederlage nicht. Dennoch war der Teammanager von Teutonia St. Tönis nach dem 1:2 gegen den 1. FC Kleve nicht unzufrieden. Denn auch er konstatierte, dass sich der Oberligist gegenüber den Vorwochen deutlich verbessert präsentierte und zumindest ein Unentschieden verdient gehabt hätte. Auch Josef Cherfi sah eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft, die er erst vor wenigen Wochen übernahm. So recht freuen konnte sich Teutonias Trainer aber nicht: „Ich habe gehört, dass es das Beste war, was die Mannschaft in dieser Saison gezeigt hat. Aber leider können wir uns dafür nichts kaufen. Ich hätte auch damit leben können, wenn wir schlechter gespielt, aber dafür die drei Punkte mitgenommen hätten.“ Verständlich, denn in der Tabelle wirkte sich die Niederlage so aus, dass sich nicht nur der Rückstand auf die angestrebte obere Tabellenhälfte auf vier Zähler erhöhte, sondern dass die Teutonen mit nur acht Punkten mitten im Abstiegskampf angekommen sind.