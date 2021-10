Hockey : CHTC will Sabine Markerts Spielaufbau stoppen

Krefeld Die Damen des Hockey-Zweitligisten Crefelder HTC treten beim DSD Düsseldorf an. Sie sind nicht nur örtlich Nachbarn, sondern auch tabellarisch. Letzteres soll sich aber am Sonntag ändern.

Zum regulären Abschluss der Hinrunde geht es für die Krefelder Hockey-Damen am Sonntag nach Düsseldorf. Dort treten sie um 16 Uhr beim DSD Düsseldorf zur letzten Feldpartie des Jahres an. Beide Teams sind in guter Form und konnten jeweils ihre letzten beiden Partien gewinnen. Während die CHTC-Damen Schlusslicht ETuF Essen und Mitfavorit Bonn besiegen konnten, feierte der DSD Erfolge gegen die TG Heimfeld und ebenfalls Essen. Sowohl die Damen von CHTC-Coach André Schiefer als auch das Team aus der Landeshauptstadt haben 14 Zähler auf dem Konto und belegen in der Tabelle Rang drei und vier, wobei der CHTC eine deutlich bessere Defensive besitzt. Der DSD musste bereits 15 Gegentreffer hinnehmen, demgegenüber stehen gerade mal fünf Bälle, die Torhüterin Sonja Thüner passieren lassen musste. Dennoch spielt in der Abwehr in Sabine Markert eine der stärksten DSD-Spielerinnen. Die 34-Jährige ist im vergangenen Sommer vom DHC, bei dem sie über 20 Jahre spielte und zwei deutsche Meisterschaften gewann, zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt. „Es wird ein Duell auf Augenhöhe werden. Wir sind spielerisch vermutlich ein wenig besser, aber es wird auch darum gehen, dem Aufbau des DSD über Sabine Markert den Raum zu nehmen und früh Druck zu machen. Unsere eigene Defensivleistung ist super, vorne benötigen wir mehr Tore aus dem Spiel heraus“, sagt André Schiefer. Er muss auf Stella Gebhard verzichten.