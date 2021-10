HSG Krefeld Niederrhein : Als Maik Pallach noch Kreisläufer der Dragons war

Trainer Maik Pallach, Torwart Sven Bartmann und Mike Schneider wollen, wie hier nach dem Sieg gegen Opladen, auch am Samstag wieder jubeln. Foto: Schoofs

Krefeld Der Krefelder Trainer freut sich auf das Spitzenspiel der 3. Handball-Bundesliga am Samstag in Halver gegen Schalksmühle. Der Einsatz von Steffen Hahn, Pascal Noll und Mike Schulz ist noch fraglich.

Nach dem Heimsieg im Topspiel gegen den TuS Opladen steht für die HSG Krefeld Niederrhein am Samstag ab 19.30 Uhr das nächste Spitzenspiel auf dem Programm. Als Tabellenführer reisen die Eagles zu den Dragons der SG Schalksmühle-Halver, derzeit auf Rang zwei. Für HSG-Trainer Maik Pallach ist das nicht nur sportlich ein Duell von besonderem Reiz. Schließlich war er in der Saison 2007/08 ein gefürchteter Kreisläufer der Dragons, konnte aber den Abstieg des Teams nicht verhindern: „Ich freue mich auf das Spiel, aber ich war 20 Jahre lang bei verschiedenen Vereinen der 3. Liga, da trifft man oft auf alte Bekannte“, sagte er am Donnerstag im RP-Gespräch. Für die Krefelder ist das auf dem Papier der letzte Hinrunden-Gegner, der zu den Mitfavoriten für die beiden ersten Plätze der Staffel D zählen.