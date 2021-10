Zweite Hockey-Bundesliga : Julia Tondorf erzielt für den CHTC das Tor des Tages

Krefeld Die Krefelderin nutzt ihre Erfahrung zum Siegtreffer des Crefelder HTC gegen Bonn THV in der zweiten Hockey-Liga. Die Gastgeberinnen bleiben Tabellendritter, haben aber ein Spiel weniger ausgetragen.

Nach der Pause bot sich, wie auch schon in vielen der bisherigen Spiele, ein völlig anderes Bild. Die Gäste, die am Vortag nur remis gegen die TG Heimfeld (1:1) gespielt hatten, kamen kaum noch zur Entfaltung und konnten nicht mehr in den Krefelder Kreis eindringen. Auf der Gegenseite strahlten die Gastgeberinnen durch temporeiche und ziemlich überzeugende Spielzüge große Gefahr aus und verdienten sich somit den Treffer. Diesen erzielte Julia Tondorf, die in einem Nachschuss ihre ganze Routine ausspielte und einen cleveren Chipball über die Torhüterin hinweg zum Tor des Tages (47.) verwandelte. Die 33-Jährige ist bereits die achte Torschützin in dieser Saison, was die Breite des Kaders unterstreicht.