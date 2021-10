Fußball-Kreisliga : TuS Wickrath gewinnt das Duell der Jugend

Fußball-Kreisliga TuS Wickrath bleibt Tabellenführer der Kreisliga-A. Im Spitzenspiel setzte sich das Team gegen Fortuna Mönchengladbach durch. Der Siegtreffer fiel sehenswert.

Im Spitzenspiel am 8. Spieltag empfing Fortuna den Tabellenführer TuS Wickrath. Beide Vereine setzen auf ihre eigene Jugend, dies schlug sich auch in deren Aufstellungen nieder. Somit war ein schnelles und teilweise auch körperbetontes Match zu erwarten.

In der 12. Spielminute gab der Spitzenreiter eine erste Warnung ab: Dennis Richter spielte mit Philipp Coenen einen Doppelpass und nagelte dem Ball an den Pfosten. Fortunas Torhüter Lars Weidmann konnte den Abpraller dann unter sich begraben. Kurz danach hatte Wickraths Max Käppler den richtigen Riecher und lief einen Einwurf der Fortuna ab, fand aber in zentraler Position keinen Abnehmer seiner Flanke. Es folgen zwei Szenen, die kein Trainer zu diesem frühen Zeitpunkt gerne sieht. Zuerst musste Fortunas Gent Heinsch nach einem Tritt gegen das Sprunggelenk ausgewechselt werden (21.), drei Minuten später war auch für Wickraths Benedikt Kantert das Spiel vorzeitig zu Ende, nachdem er sich immer wieder an den hinteren Oberschenkel griff. Nach ein wenig Leerlauf ohne Höhepunkte läutete der eingewechselte Niklas Clemens die nächsten Chancen ein – sein Schuss ging knapp neben dem langen Pfosten ins Toraus. Zwei Minuten später hatte Richter den Ausgleich auf dem Fuß, entschied sich jedoch aus guter Position weder für die rechte noch die linke Seite, sondern schoss zentral Torwart Lars Benedikt Weidmann an.