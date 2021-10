Zweite Hockey-Bundesliga : Spitzenreiter CHTC baut den Vorsprung aus

Krefeld Bundesliga-Absteiger Crefelder HTC marschiert zielstrebigin Richtung sofortiger Wiederaufstieg. Während die Konkurrenten Federn ließen, gaben sich die Seidenstädter keine Blöße.

Gegen die Niedersachsen präsentierten sich die Krefelder gewohnt offensivstark und sorgten bereits früh für klare Verhältnisse. Lucas Bachmann, der zum sechsten Mal in dieser Spielzeit traf, brachte die Gäste früh in Führung (7.) , die Phillip Jansen (18., Strafecke) und Mats Westphal (22.) jeweils mit ihrem vierten Saisontreffer ausbauten. Mats Westphal zeigte eine gute Leistung, hatte jedoch Pech, als eine Doppelchance erst am Pfosten und dann an der Latte landete. Der Halbzeitstand von 3:0 spiegelte bis dahin auch den Spielverlauf und die Kräfteverhältnisse wider.