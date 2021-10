1:2 gegen 1. FC Kleve : Ordentliche Leistung von Teutonia St. Tönis nicht belohnt

Da kann sich Teutonias Torhüter Gian-Luca Marinano noch so strecken, der Elfmeter des Klevers Nedzad Dragovic ist im Netz. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Der Fußball-Oberligist unterliegt dem 1. FC Kleve unglücklich und hadert zudem wegen zwei nicht gegebener Elfmeter. Damit sinken die Chancen der Gastgeber auf die Teilnahme an der Meisterrunde.

Als Schiedsrichter Fasihullah Habibi abpfiff, war die Enttäuschung im Lager von Teutonia St. Tönis deutlich zu spüren. Nach den durchwachsenen Auftritten der zurückliegenden Wochen stimmte diesmal die Leistung, die zumindest eine Punkteteilung gerechtfertigt hätte. Aber am Ende jubelte der 1. FC Kleve, der sich in einer hart umkämpften Partie glücklich mit 2:1 (1:0) durchsetzte und die Teutonen endgültig in den Kampf um den Klassenerhalt schickte.