0:11 gegen Rot-Weiss Essen : KFC Uerdingen kassiert historische Niederlage

Uerdinger Krabbelstunde: die Essener sind eine Nummer zu groß. Foto: Birgit Häfner

Velbert Der KFC Uerdingen 05 ist dem Meisterschaftsfavoriten Rot-Weiss Essen in allen Belangen deutlich unterlegen. Am Ende muss sich der krasse Außenseiter vor 1.750 Zuschauern mit 0:11 geschlagen geben. Es war die höchste Niederlage der Uerdinger in einem Meisterschaftsspiel seit 1971.

Vom Papier her war es das Duell zwischen einem Perspektivteam und einer gestandenen Profi-Mannschaft. Entsprechend schnell wurde der Talentschuppen seiner Perspektive beraubt und war die Frage nach dem Sieger entschieden. Bereits nach einer Viertelstunde führte Rot-Weiss Essen beim KFC Uerdingen mit 2:0. Am Ende wurden die Gastgeber nach allen Regeln der Kunst vorgeführt. Der Schlusspfiff beim am Ende peinlichen 0:11 war eine Erlösung für die Spieler und die Fans.

Die gute Nachricht: vor und während des Spiels blieb es in und um das Stadion herum ruhig, was aber auch angesichts eines massiven Polizeiaufgebots kaum verwundern konnte. Während die Tribüne und der Gästeblock proppenvoll waren, blieben etwa 400 Stehplätze auf der Gegengeraden frei. Jedoch bildeten die 1.750 Zuschauer eine stimmungsvolle Kulisse.

Beim KFC fehlten gleich sechs Spieler: die verletzten Abdul Fesenmeyer, Niklas Schubert, Kevin Ntika und Justin Ospelt sowie die gesperrten Tom Fladung und Jesse Sierck. Immerhin standen Noe Baba und der Neue Luca Jensen zur Verfügung, der zunächst auf der Bank Platz nahm. Trainer Dmitry Voronov hatte seine Startelf auf drei Positionen geändert. Für Miran Agirbas und Justin Neiß durften Baba und Ouadie Barini von Beginn an ran. „Wir haben keine Chance, aber die wollen wir nutzen“, hatte der Sportliche Leiter Patrick Schneider vor der Partie gesagt.

Die Essener, die ihre vier Auswärtsspiele zuvor in Bonn (3:0, Wuppertal (1:0), Münster (3:2) und Lippstadt (2:1) alle gewonnen hatten, waren von Beginn an spielbestimmend, benötigten aber die großzügige Hilfe der Gastgeber, um in Führung zu gehen. Ausgerechnet Torhüter Jovan Jovic, der in den zurückliegenden Begegnungen überzeugt hatte, patzte in der zehnten Minute, als er den eher harmlosen Distanzschuss des ehemaligen Uerdingers Oguzhan Kefkir passieren ließ.

Die unglücklichen Aktionen reihten sich weiter aneinander. Nach einem Fehltritt von Leonel Kadiata zeigte der Unparteiische auf den ominösen Punkt. Luca Dürholtz scheiterte mit seinem Elfmeter an Torhüter Jovic, doch die Rot-Weißen waren im Gegensatz zum KFC hellwach und Torjäger Simon Engelmann stocherte den Ball zum 2:0 über die Linie. So war die Partie nach nur einer Viertelstunde entschieden. Jovic verletzte sich zudem, so dass Jonas Brendieck zwischen die Pfosten kam. Der 22 Jahre alte Keeper war kürzlich für den verletzten Justin Ospelt verpflichtet worden und gab somit sein Debüt. Zwei Minuten vor der Pause musste aber auch er den Ball erstmals aus dem Netz holen, als Engelmann Maß nahm. RWE hatte in der ersten Halbzeit die Pflicht erfüllt, ohne zu glänzen, der KFC war nur äußerst selten über die Mittellinie gekommen, zwei Mal in Strafraumnähe.

Unmittelbar nach dem Wechsel erhöhte Cedric Harenbrock auf 4:0, als der Ball in die Schnittstelle kam und er ihn mühelos über den Keeper ins Tor lupfte. 90 Sekunden später bekamen die KFC-Fans etwas Besonderes geboten: den ersten Schuss auf das Essener Tor. Mit dem Ball von Ouadie Barini hatte der Schlussmann allerdings wenig Mühe. Der Torhunger von Engelman war noch nicht gestillt, der in der 57. Minute seinen dritten Treffer erzielte. „Uerdingen 05“, höhnten die RWE-Fans in Anspielung auf das Gründungsjahr. Kefkir hatte mit seinem ehemaligen Verein kein Erbarmen und erhöhte in der 62. Minute auf 6:0. Jetzt wurde es gleichermaßen bitter wie peinlich. Doch Felix Bastians, Sandro Plechaty und Erolind Krasniqi erhöhten auf 9:0. Kefkir traf in der 85. Minute den Pfosten, doch wenige Sekunden später machte er den zweistelligen Erfolg von RWE perfekt. Zlatko Janjic traf zum Abschluss noch per Elfmeter, Erdinc Karakas sah Rot.