Handball, 3. Liga : TuS Opladen zahlt in Krefeld Lehrgeld

Opladen Beim Favoriten auf den Aufstieg unterliegen die Opladener Drittliga-Handballer mit 24:30. Vor allem in der zweiten Halbzeit geraten die Gäste aus dem Konzept. „Wir nehmen die Erfahrung aus dem Spiel mit“, sagt Trainer Fabrice Voigt.

In den ersten 30 Minuten hielten die Leverkusener gegen den Aufstiegsfavoriten gut mit. Sven Bartmann parierte zwar von Anfang an hervorragend für die Hausherren, doch der TuS drückte aufs Tempo und hatte auch in der zweiten Welle immer wieder Erfolg. Jan Jagieniak, Maurice Meurer und Joscha Rinke erzielten jeweils Treffer zum Anschluss. Doch bereits in der frühen Spielphase hatte Voigt „das Gefühl, dass wir es einfach nicht schaffen, den Ausgleich zu erzielen.“