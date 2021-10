3. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld auch ohne Pallach zurück an die Tabellenspitze

Krefeld Der erkrankte Trainer sah zu Hause vor dem TV im Heimspiel gegen den Leichlinger TV eine souveräne Vorstellung seines Teams, das mit 40:20 (16:10) gewann. 680 Zuschauer sorgten in der Glockenspitzhalle für eine tolle Stimmung.

Eindrucksvoll wurde die HSG Krefeld Niederrhein am Freitagabend in der Glockenspitzhalle ihrer Favoritenrolle in der 3. Handball-Bundesliga gerecht. Vor 680 begeisterten Zuschauern fegten die Eagles den Leichlinger TV mit einem 40:20 (16:10)-Erfolg aus der Halle und kehrten an die Tabellenspitze der Staffel D zurück. Während die Schwarz-Gelben in den vier Begegnungen zuvor gegen Teams, die ebenfalls den Aufstieg anpeilen, antraten, trafen sie diesmal auf deutlich weniger Gegenwehr.