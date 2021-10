0:2 gegen Wuppertal : Wieder keine Punkte für den KFC Uerdingen

Velbert In einer auf sehr mäßigem Niveau und beiderseits von zahlreichen Fehlpässen und leichten Ballverlusten gekennzeichneten Regionalligapartie hat der KFC gegen den Wuppertaler SV mit 0:2 (0:0) verloren.

Für die Gäste von der Wupper , die oben mitspielen wollen, ein schmeichelhafter Sieg, für den ums Überleben kämpfenden KFC die neunte Saisonniederlage und die vierte Partie in Folge, in der die Mannschaft keinen Treffer erzielte.

Gesprochen wurde unter der Woche über die fehlende Disziplin – zuletzt gab es fünf Rote Karten. „Wir fordern Aggressivität, aber die Spieler müssen sich klüger verhalten. Es darf nicht passieren, dass in einem Spiel 25:3-Freistöße gegen uns gepfiffen werden“, hatte Trainer Dmitry Voronov im Vorfeld der Partie gesagt. Und trotzdem, gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da sah Noe Baba für ein Foul im Mittelfeld Gelb. Drei Spieler gesperrt, dazu vier verletzte, boten sich dem Trainer kaum personelle Varianten. Im Tor blieb Jonas Brendieck, an vorderster Front stürmte Neuzugang Shun Terada, nach seiner Einwechslung in Straelen war er so zum ersten Mal von Beginn an dabei. Schließlich fehlten die beiden Stürmer Charles Atsina (gesperrt) und Abdul Fesenmeyer (verletzt). Gegenüber der Vorwoche in Straelen war die Hereinnahme von Terada die einzige Startelfänderung.