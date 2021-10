Handball : SV Straelen enttäuscht und fliegt aus dem Pokal

Straelen Bereits die erste Runde ist Endstation: Handball-Oberligist verliert nach einer schwachen Leistung 19:21 gegen den Ligarivalen HSG Hiesfeld/Aldenrade.

In der ersten Runde um den Niederrhein-Pokal war für Straelens Handballerinnen auch schon wieder Schluss. Im Duell mit dem Oberliga-Rivalen HSG Hiesfeld/Aldenrade unterlagen die Grün-Gelben mit 19:21 (10:14). Und das verdient, war während der 60 Minuten doch wenig vom Tempo und Spielwitz der Auftritte in der Meisterschaft zu sehen.

Vom Anpfiff an agierte der SVS schlampig bis pomadig. Vor allem in der Offensive. Trotzdem gelang es, einen 3:5-Rückstand in eine 9:8-Führung zu verwandeln. In den verbleibenden zehn Minuten bis zum Pausenpfiff wollte den Straelenerinnen jedoch gar nichts mehr gelingen. Halbzeitstand: 14:10 für die Gäste.