Handball : SV Straelen besitzt im Spitzenspiel nicht den Hauch einer Chance

Straelen Handball-Landesliga: Die Grün-Gelben verlieren das Duell der beiden zuvor noch ungeschlagenen Mannschaften beim TV Vorst II auch in der Höhe verdient mit 20:27.

(terh) Im Spitzenspiel der Handball-Landesliga war nur eine Mannschaft Spitze. Und das war diesmal nicht der SV Straelen. „Wir sind vorne wie hinten überhaupt nicht in die Partie gekommen“, sagte Straelens Trainer Dietmar Beiersdorf nach 60 ernüchternden Minuten. Die mit reichlich Oberliga-Erfahrung ausgestattete Reserve des TV Vorst hatte den Grün-Gelben soeben eine Lehrstunde in Sachen Effektivität erteilt.

Vom Anpfiff an spielte der neue Ligaprimus seinen Stiefel in aller Konsequenz herunter, verdiente sich den ebenso deutlichen wie souveränen 27:20 (13:7)-Sieg redlich. Die Abwehr der Gäste bekam das Duo Andreas Bröxkes und Pascal Mertens nicht in den Griff, das fünf der ersten sieben Vorster Treffer erzielte.