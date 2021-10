Fußball-Kreisliga A : Der TSV Bockum hinkt seinen Ansprüchen hinterher

Krefeld Personelle Probleme und Disziplinlosigkeit sind seit Saisonbeginn zwei Faktoren für das bisherige Abschneiden. Trainer Tino Reuscher bemängelt von Woche zu Woche die Leistungs-Schwankungen.

Im Aufstiegskampf der Fußball-Kreisliga A haben sich alle Favoriten in vorderster Linie in Stellung gebracht. Zur allgemeinen Überraschung fehlt aber ein Club, nämlich der TSV Bockum. Er rangiert nach der jüngsten Niederlage bei den bis dahin noch sieglosen Schaagern nur auf Rang neun. Der Abstand zu den Plätzen ganz oben beträgt schon neun bzw. zehn Punkte, plus der erheblich schlechteren Tordifferenz.

Aber was sind die Gründe für das unbefriedigende Abschneiden? „Wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass wir unserem Anspruch hinterherhinken. Das hat auch mit vielen Verletzungen zu tun. Aber nicht nur, weil wir immer eine Elf auf dem Platz hatten, wenn auch die Auswechselbank nicht so gut bestückt war, die jedem hätte

Paroli bieten können. Aber die Schwankungen sind von Woche zu Woche zu groß, und in Schaag war auch eine Portion Arroganz dabei“, sagt Trainer Tino Reucher. Der musste zuletzt sogar, wie übrigens in Hinsbeck am 4. Oktober auch sein Cotrainer Andreas Vercoulen, die Schuhe wieder schnüren. Aber irgendwie sind die Probleme natürlich auch hausgemacht, weil es an der nötigen Disziplin mangelt. Anders sind vier Rote Karten und zwei Gelb-Rote kaum zu erklären.