Mädchen-Fußball : Jenny Wolters mit Herzblut Trainerin

Beim CSV Marathon kann man Sport in sieben Sportarten betreiben. Mädchen ab dem Jahrgang 2012 und älter sowie erfahrene Frauen, die Interesse an einem Schnuppertraining haben, können sich telefonisch bei Jasmin Friedhoff (01523/3603644) oder Jenny Wolters (01573/9273749) oder per Mail an maedchen-damen@csv-fussball.de wenden.