Rollhockey : Lena Küsterameling spielt für Deutschland

Krefeld Die 11-jährige Rollockey-Torhüterin vom Hülser SV war beim Lehrgag der Jugend-Nationalmannschaft. Jetzt sie die natürlich auf weitere Maßnahmen mit der deutschen Auswahl. Auch im Schwimmen ist sie erfolgreich.

Die Rollhockeyabteilung des Hülser SV hat eine Jugend-Nationalspielerin. Die 11-Jährige Lena Küsterameling empfahl sich bei einem Sichtungslehrgang der U15-Nationalmannschaft in Iserlohn. In der zweiten Woche der Herbstferien hat die gebürtige Krefelderin erstmals an einem Lehrgang der Auswahl teilgenommen. „Ich habe mich so dermaßen gefreut“, sagte Lena Küsterameling nachdem sie von der Nominierung zur Jugend-Nationalmannschaft erhalten hat. „Ich war im ersten Moment sprachlos, habe keine Worte dafür gefunden.“