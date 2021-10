Handball : Pokal: SV Straelen gegen Ligarivalen in der Favoritenrolle

Straelen Handball-Oberligist SV Straelen fordert in der ersten Runde um den Niederrhein-Pokal die HSG Hiesfeld/Aldenrade heraus, die mit vier Niederlagen in die neue Saison gestartet ist.

Obwohl die Oberliga-Handballerinnen des SV Straelen das Finale um den Kreispokal verloren haben, dürfen sie als Nachrücker weiterhin im Pokalrennen mitmischen. Die Grün-Gelben treffen am Dienstagabend ab 20.45 Uhr in der Sporthalle am Schulzentrum in der ersten Runde um den Niederrhein-Pokal auf den Ligarivalen HSG Hiesfeld/Aldenrade. Der Gegner hat in der Oberliga einen klassischen Fehlstart hingelegt. Mit 0:8-Punkten findet sich der Titelkandidat vergangener Jahre unerwartet im Tabellenkeller wieder.