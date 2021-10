3. Handball-Bundesliga : Maik Pallach ist bei der HSG Krefeld wieder an Bord

Der Trainer hat seinen Grippevirus besiegt und nimmt am Freitag wieder seine Arbeit auf. Am Samstag geht es zur SG Menden-Sauerland, die bisher nur zwei Punktspiele gewinnen konnten.

Am Spielfeldrand wird dann wieder Maik Pallach stehen, der das Heimspektakel wegen eines grippalen Infekts zu Hause am Bildschirm verfolgen musste. Allerdings stand der Trainer per Telefon im engen Kontakt mit dem Sportlichen Leiter Stefan Nippes, der von seinem Bruder Kristian beim Coaching unterstützt wurde. „Ich bin total geschafft. Das muss ich nicht noch einmal erleben“, sagte Stefan Nippes nach dem Spiel. Das muss er zumindest am Samstag nicht mehr. Denn der Trainer ist dann wieder an Bord. Der klang am Donnerstag am Telefon zwar immer noch ein wenig angeschlagen, will aber am Freitag das Abschlusstraining selber leiten.