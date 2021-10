KFC, Teutonia, Fischeln : Krefelder Fußball-Trio vor lösbaren Aufgaben

Krefeld In der dritten Runde des Niederrheinpokals treten der KFC und Teutonia bei den Landesligisten Dingden und Kapellen an. Fischeln ist Gastgeber des Oberligisten VfB Hilden. VfR-Trainer Himmelmann ist von dem Los enttäuscht.

Faszinierend, der Pokalwettbewerb! Er wirkt oft wie ein Relikt vergangener Tage. Und es gab Zeiten, da wurde er von oben herab belächelt und nicht ganz so ernst genommen. Das hat sich geändert, seitdem auch in dem Wettbewerb ordentlich verdient werden kann. Dabei hebt sich der Pokalwettbewerb wohltuend ab: Hier hat die sportliche Überraschung noch eine Chance gegen die sportliche Planwirtschaft, hier kann der Außenseiter in einem Spiel noch für einen Paukenschlag sorgen, hier kann der übermächtig erscheinende Favorit noch gestürzt und ausgeschaltet werden – so wie beim 5:0-Sieg von Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal über Bayern München.