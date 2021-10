Fußball-Landesliga : Der VfL Tönisberg braucht einen Dreier

So kampfbetont wie in Sonsbeck müssen die Tönisberger auch in Rhede auftreten. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Krefeld Tönisberg fährt zum Kellerduell der Fußball-Landesliga nach Rhede. Der Klassenkamerad VfR Fischelner hat zwar weiterhin Personalsorgen, doch werfen sie ihn nicht aus der Erfolgsspur. Jetzt geht es zum SV Scherpenberg.

Als Mitte September das Derby zwischen dem VfL Tönisberg und dem VfR Fischeln abgepfiffen wurde, waren die Gastgeber obenauf. Sie gewannen 2:0 gegen die Krefelder, die sich in einem desolaten Zustand präsentierten. Für den VfL schien es aufwärts zu gehen, während der VfR augenscheinlich schweren Zeiten entgegen blickte. Um so bemerkenswerter waren seither die unterschiedlichen Entwicklungen. Tönisberg verlor fünfmal in Folge und stoppte die Niederlagenserie erst am vergangenen Sonntag beim 2:2 gegen den TSV Wachtendonk-Wankum. Fischeln ist seitdem trotz anhaltend großer personeller Probleme ungeschlagen und holte elf Punkte aus den zurückliegenden fünf Spielen.