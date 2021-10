Fußball-Oberliga : Teutonia St. Tönis beim 0:4 in Velbert chancenlos

Velbert Dass die Trauben beim Oberliga-Spitzenreiter hoch hängen, war klar. Doch mindestens genauso wie die 0:4-Niederlage schmerzt Teutonia St. Tönis die schwache Leistung. Abteilungsleiter Markus Hagedorn findet deutliche Worte.

In einer vorgezogener Begegnung der Fußball-Oberliga unterlag Teutonia St. Tönis gestern Abend beim Tabellenführer SSVg. Velbert mit 0:4 (0:3). Der Sieg des Favoriten ging auch in dieser Höhe völlig in Ordnung. Dabei musste er noch nicht einmal glänzen, denn die Elf von Trainer Josef Cherfi reichte nicht an die gute Leistung der letzten beiden Spiele heran und leistete mit groben Schnitzern dem lockeren Sieg des Spitzenreiters Vorschub.