3. Handball-Bundsesliga : Mike Schulz verwandelt beim Sieg der HSG alle Siebenmeter

Mike Schulz ragte beim Auswärtsspiel der HSG Krefeld in Menden mit 12 Treffern heraus. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Rechtsaußen des Krefelder Handball-Drittligisten erzielte beim 37:27 (20:11)-Erfolg bei der SG Menden Sauerland zwölf Treffer. Jetzt bekommt die Mannschaft eine Woche frei. Das nächste Spiel ist erst am 14. November.

Die HSG Krefeld Niederrhein wird ihrer Favoritenrolle in der Staffel D der 3. Handball-Bundesliga weiter eindrucksvoll gerecht. Nach dem Heimspiel-Torfestival gegen Leichlingen legten die Eagles im Auswärtsspiel bei der SG Menden Sauerland nach und gewannen mit 37:27 (20:11). Bis zum Heimspiel in zwei Wochen gegen Volmental können sich Trainer Maik Pallach und seine Spieler erholen. Die Pause kommt nach dem Grippevirus, der in der HSG-Kabine grassierte, genau zum richtigen Zeitpunkt.