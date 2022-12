In Tönisvorst geboren, in Krefeld aufgewachsen Zoll bekommt Sonderermittler als neuen Chef

Geboren und aufgewachsen ist Heinz Michael Horst in Tönisvorst und absolvierte nach dem Abitur in Krefeld an den Universitäten Duisburg, Hamburg und Leipzig ein Studium der Wirt-schaftswissenschaften, das er als Diplom-Kaufmann und danach mit der Promotion abschloss. Danach war er in verschiedenen Führungspositionen in Banken und öffentlichen Unternehmen tätig, bevor er 2004 seine Laufbahn im höheren Dienst der Bundesfinanzverwaltung begann.