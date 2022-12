Fußball-Bezirksliga Benny Wirth entscheidet das Derby zugunsten des VfL

VfL Tönisberg - VfL Repelen ausgefallen. Im Mittelpunkt des Spiels in der Gruppe 4 stand der 20-jährige Jungschiedsrichter Niklas Wyrich aus Neuss. Von den Gästen, die wenig Lust versprühten, zu spielen, scheinbar so beeinflußt - so der Eindruck für alle Außenstehenden -, dass er den fast nagelneuen Kunstrasen an der Schaephuysener Straße für nicht bespielbar hielt. Die Tönisberger ihrerseits absolvierten an gleicher Stelle anschließend eine 90-minütige Trainingseinheit.