Corona-Pandemie in Krefeld 92 Prozent der Intensivbetten in Krefeld sind aktuell belegt

Die Corona-Werte in Krefeld sind in Bewegung: Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 218,9 an, am Vortag wurde eine Inzidenz von 229,9 mitgeteilt. Bislang wurden in der Seidenstadt insgesamt 89.396 Covid-19-Infektionen erfasst, bei 300 Todesfällen an oder mit Corona (Stand: 12. Dezember). Dies entspricht einer Infektionsrate von 39,37 Prozent sowie einer Letalitätsrate von 0,34 Prozent.