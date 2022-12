Wingertsches Erb in Tönisvorst Wandern mit Alpakas ist im Trend

Tönisvorst · Auszeit mit Alpakas heißt es auf dem Wingertschen Erb in Tönisvorst. Die Familie Jansen bietet Wanderungen mit den Tieren an. Sehr beliebt sind in der kalten Jahreszeit die Glühwein-Wanderungen.

09.12.2022, 15:04 Uhr

Bei Temperaturen, die an die null Grad herangehen, wird es frisch auf der Tour entlang der Wirtschaftswege in Unterweiden. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Treffer