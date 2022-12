Start-up Porzelina Krefelderin bekommt Design-Award für Sex-Spielzeug aus Porzellan

Weiß und glänzend steht die erste Porzelina-Produktlinie zwischen mir und der Start-up-Gründerin Alina Eynck. Wir sitzen an einem Tisch in einem Co-Working-Space mitten in Krefeld. Mit der Idee zu dem Unternehmen, für das sie in diesem Jahr mit dem „Red Dot Design Award“ für besondere Designleistungen geehrt wurde, hatte sie sich schon im Studium beschäftigt. Ihr zentraler Eindruck: In den bestehenden „Sexspielzeug“-Angeboten werden der Gesundheitsaspekt und wissenschaftliche Erkenntnisse über weibliche Anatomie vernachlässigt. Sie wollte eine Alternative schaffen und kam auf den Werkstoff Porzellan. „Ich möchte, dass Menschen mit meinen Produkten ins Fühlen kommen und Sexualität nicht nach dem Motto schnell, schnell und fertig abhandeln“, erklärt die Unternehmensgründerin.