Hallenhockey-Bundesliga CHTC-Damen verlieren trotz deutlicher Steigerung

Bereits früh im Spiel bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, doch die ehemalige Mülheimerin Mia Rosser scheiterte an Uhlenhorsts Torfrau. Mit Jule „Toni“ Hufer und Stephanie Panuschka durften sich die Krefelderinnen gleich über doppelte Verstärkung in der Offensive freuen, die das Spiel deutlich belebten. Es entwickelte sich eine intensive Partie auf Augenhöhe mit mehr Kreisszenen für den CHTC. Dennoch durften die Mülheimerinnen durch Charlotte von Hülsen und Lynn Neuheuser, die per Strafecke traf, mit einem 2:0 in die Halbzeit gehen, das keineswegs den Spielverlauf widerspiegelte, sondern war ein Indiz für die Mülheimer Effektivität vor dem Tor war. Unmittelbar nach der Pause erhöhten die Gastgeberinnen erneut per Strafecke auf 3:0 durch Marie Oschee. Dennoch blieben die Krefelderinnen mutig im Spiel nach vorne und erarbeiteten sich weiterhin gute Kreisszenen, blieben aber im Abschluss zu ungenau. Nach rund 40 Minuten belohnte Lynn Krings den Kampfgeist durch den mehr als verdienten Anschlusstreffer. In einer engen Partie brachte erst der zweite Eckentreffer von Marie Oschee drei Minuten vor dem Ende die Vorentscheidung zugunsten der Mülheimerinnen. Kurz darauf später meldete sich Jule Hufer mit dem 4:2 nach kluger Eckenvariante endgültig zurück, konnte aber die dritte Saisonniederlage nicht mehr verhindern.